На берегу Северского Донца погиб мужчина наступив на противопехотную мину
Житель села Пионерское погиб на берегу Северского Донца от взрыва противопехотной мины.
Об этом сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.
«Сегодня местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2», — сообщил Осадчий.
Он уточнил, что в результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, от которых скончался.
«Еще один случай произошел сегодня в ДНР. На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке», — добавил Осадчий.
Я.Осадчий обратился ко всем гражданам с просьбой сохранять бдительность.
«При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту», — призвал представитель оборонного ведомства. Происшествия - Сегодня, 22:23 41
Об этом сообщил официальный представитель НМ Яков Осадчий.
«Сегодня местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2», — сообщил Осадчий.
Он уточнил, что в результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, от которых скончался.
«Еще один случай произошел сегодня в ДНР. На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке», — добавил Осадчий.
Я.Осадчий обратился ко всем гражданам с просьбой сохранять бдительность.
«При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту», — призвал представитель оборонного ведомства. Происшествия - Сегодня, 22:23 41
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