«Лугансквода» прекратит водоснабжение части абонентов из-за аварии на магистральном водоводе
«Лугансквода» 28 февраля прекратит водоснабжение части Лутугинского района из-за аварии на магистральном водоводе.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 400 мм, а также необходимостью проведения планово-предупредительного ремонта на скважинах Менчикуровского водозабора и энергохозяйстве Лутугинского производственного участка 28 февраля с 08.00 ориентировочно до 18.00 будет остановлена Лутугинская насосная станция второго подъема», — говорится в сообщении.
На время проведения работ без водоснабжения останутся Лутугино, поселки Георгиевка, Успенка и частично Роскошное.
По окончанию ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме.
В «Луганскводе» призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Удобный город - Сегодня, 22:14 71
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе диаметром 400 мм, а также необходимостью проведения планово-предупредительного ремонта на скважинах Менчикуровского водозабора и энергохозяйстве Лутугинского производственного участка 28 февраля с 08.00 ориентировочно до 18.00 будет остановлена Лутугинская насосная станция второго подъема», — говорится в сообщении.
На время проведения работ без водоснабжения останутся Лутугино, поселки Георгиевка, Успенка и частично Роскошное.
По окончанию ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме.
В «Луганскводе» призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Удобный город - Сегодня, 22:14 71
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