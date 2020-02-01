Телеканал для вещания на неподконтрольный Донбасс будет называться «Дом».



Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дім"/"Дом». Об этом сайту «Детектор медіа» сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая занимается созданием канала.



По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский.



Дизайн лого нового канала таков, что название можно прочитать двумя различными способами — как на украинском, так и на русском языке.



Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2 марта. Его презентацию проведут 2 марта.



О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

Новости Региона - Сегодня, 22:37 47 Источники «Детектор медіа» сообщили, что презентация телеканала для оккупированных территорий пройдет 2 марта. С согласия президента Украины Владимира Зеленского он будет называться «Дім"/"Дом».Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дім"/"Дом». Об этом сайту «Детектор медіа» сообщили три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая занимается созданием канала.По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский.Дизайн лого нового канала таков, что название можно прочитать двумя различными способами — как на украинском, так и на русском языке.Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2 марта. Его презентацию проведут 2 марта.О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.Новости Региона - Сегодня, 22:37 47

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