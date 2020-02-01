Завтра в Луганске опять штормовое предупреждение — усиление ветра до 20 метров в секунду
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Луганске и регионе в течение суток 28 февраля.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 28 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:56 44
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 28 февраля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с», — прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 22:56 44
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