Выброс химикатов на северодонецком «Азоте» — это фейк, заявили на заводе



Об этом пишет ВВ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В связи с появлением в некоторых медиа и соцсетях непроверенной информации о якобы «произошедших на северодонецком «Азоте» аварии и выбросе химикатов», пресс-служба предприятия официально информирует: предприятие работает в штатном режиме, каких-либо аварийных ситуаций в работе технологических комплексов не было. Соответственно, информация о выбросах является вымышленной и не имеет под собой оснований. Убедительно просим средства массовой информации не тиражировать неправдивую информацию и обращаться за комментариями в пресс-центр предприятия», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 00:42 59 В ряде СМИ и соцсетях появилась информация об аварии на северодонецком «Азоте», в результате которой произошел выброс химикатов. На предприятии опровергают слухи об аварии.Об этом пишет ВВ со ссылкой на пресс-службу предприятия.«В связи с появлением в некоторых медиа и соцсетях непроверенной информации о якобы «произошедших на северодонецком «Азоте» аварии и выбросе химикатов», пресс-служба предприятия официально информирует: предприятие работает в штатном режиме, каких-либо аварийных ситуаций в работе технологических комплексов не было. Соответственно, информация о выбросах является вымышленной и не имеет под собой оснований. Убедительно просим средства массовой информации не тиражировать неправдивую информацию и обращаться за комментариями в пресс-центр предприятия», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 00:42 59

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