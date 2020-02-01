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В Северодонецке пройдет финал Кубка Украины по футболу в зале.

verter Сегодня, 07:458Новости
В Северодонецке пройдет финал Кубка Украины по футболу в зале.
Финал четырех Кубка Украины по футзалу пройдет в Северодонецке Луганской области. Такое решение было принято президиумом Ассоциации футзала Украины.
Также заявку на проведение матчей Финала четырех Кубка Украины подавали Ураган и Продэксим, но АФУ приняла предложение Ассоциации футзала Луганской области.
Все поединки Финала четырех Кубка Украины по футзалу пройдут в Ледовом дворце с 21 по 22 марта. Новости Футбола - Сегодня, 07:34 33

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