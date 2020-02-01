Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России

Фото: © Пресс-служба ФГУП "Звездочка"Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко предложил "план" срыва строительства российских атомных подводных лодок. Об этом он рассказал в интервью газете "Факты и комментарии", передает РИА Новости.По его словам, если Россия решится начать реализацию масштабного проекта по обеспечению Крыма водой без поставок с Украины, это подорвет национальную экономику. Стране придется останавливать федеральные программы и производство атомных подводных лодок, подчеркнул экс-депутат Верховной рады.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.Вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров ранее указывал на то, что своим решением киевские власти потеряли стабильный источник пополнения бюджета, так как Крым был готов платить за поставку воды.