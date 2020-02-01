Обещанный Зеленским телеканал для Луганска и Донецка не запустят 1 марта.
Телеканал иновещания «UATV», на базе которого планируют запустить новый канал для Луганска и Донцка, не обращался к Нацсовету за получением разрешительных документов.
Про это в комментарии «Укрінформу» сообщил член Национального Совета по радио и телевещанию Сергей Костинский.
«Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещеание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал"UATV» не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов", — отметил Костинский.
При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку поданных вещателем документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.
«Без этих документов телеканал фактически не может вещать», — подчеркнул чиновник.
В то же время, на вопрос, действительно ли новый телеканал получит название «Дім"/"Дом», Костинский отметил, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.
Как сообщали СМИ ранее, власть планировала сначала в феврале, а потом 1 марта запустить канал, который будет вещать на неподконтрольный Донбасс на украинском и на русском языках. Предполагается, что этот вещатель будет работать на базе канала иновещания «UATV» и будет развлекательно-информационным каналом.
Президент Украины Владимир ЗЕленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости «создать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну».
27 февраля в СМИ появилась информация, что телеканал будет иметь название «Дім"/"Дом», которое якобы утвердил Зеленский, а презентацию канала проведут 2 марта. Новости Региона - Сегодня, 08:36 101
Про это в комментарии «Укрінформу» сообщил член Национального Совета по радио и телевещанию Сергей Костинский.
«Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещеание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал"UATV» не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов", — отметил Костинский.
При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку поданных вещателем документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.
«Без этих документов телеканал фактически не может вещать», — подчеркнул чиновник.
В то же время, на вопрос, действительно ли новый телеканал получит название «Дім"/"Дом», Костинский отметил, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.
Как сообщали СМИ ранее, власть планировала сначала в феврале, а потом 1 марта запустить канал, который будет вещать на неподконтрольный Донбасс на украинском и на русском языках. Предполагается, что этот вещатель будет работать на базе канала иновещания «UATV» и будет развлекательно-информационным каналом.
Президент Украины Владимир ЗЕленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости «создать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну».
27 февраля в СМИ появилась информация, что телеканал будет иметь название «Дім"/"Дом», которое якобы утвердил Зеленский, а презентацию канала проведут 2 марта. Новости Региона - Сегодня, 08:36 101
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