Обещанный Зеленским телеканал для Луганска и Донецка не запустят 1 марта.



Про это в комментарии «Укрінформу» сообщил член Национального Совета по радио и телевещанию Сергей Костинский.

«Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещеание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал"UATV» не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов", — отметил Костинский.

При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку поданных вещателем документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.

«Без этих документов телеканал фактически не может вещать», — подчеркнул чиновник.

В то же время, на вопрос, действительно ли новый телеканал получит название «Дім"/"Дом», Костинский отметил, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.

Как сообщали СМИ ранее, власть планировала сначала в феврале, а потом 1 марта запустить канал, который будет вещать на неподконтрольный Донбасс на украинском и на русском языках. Предполагается, что этот вещатель будет работать на базе канала иновещания «UATV» и будет развлекательно-информационным каналом.

Президент Украины Владимир ЗЕленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости «создать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну».

27 февраля в СМИ появилась информация, что телеканал будет иметь название «Дім"/"Дом», которое якобы утвердил Зеленский, а презентацию канала проведут 2 марта. Новости Региона - Сегодня, 08:36 101 Телеканал иновещания «UATV», на базе которого планируют запустить новый канал для Луганска и Донцка, не обращался к Нацсовету за получением разрешительных документов.Про это в комментарии «Укрінформу» сообщил член Национального Совета по радио и телевещанию Сергей Костинский.«Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещеание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал"UATV» не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов", — отметил Костинский.При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку поданных вещателем документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.«Без этих документов телеканал фактически не может вещать», — подчеркнул чиновник.В то же время, на вопрос, действительно ли новый телеканал получит название «Дім"/"Дом», Костинский отметил, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.Как сообщали СМИ ранее, власть планировала сначала в феврале, а потом 1 марта запустить канал, который будет вещать на неподконтрольный Донбасс на украинском и на русском языках. Предполагается, что этот вещатель будет работать на базе канала иновещания «UATV» и будет развлекательно-информационным каналом.Президент Украины Владимир ЗЕленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости «создать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну».27 февраля в СМИ появилась информация, что телеканал будет иметь название «Дім"/"Дом», которое якобы утвердил Зеленский, а презентацию канала проведут 2 марта. Новости Региона - Сегодня, 08:36 101

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