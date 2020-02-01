Кедми: после 9-го мая Путин решит украинский вопрос

В эфире передачи «Особая папка» военно-политический эксперт Яков Кедми высказал свое мнение по поводу отношений Украины с Россией. Так или иначе, а «украинский вопрос» решать придется.В связи с недавним обострением на линии соприкосновения на Донбассе, ведущий программы «Особая папка» спросил у Якова Кедми: считает ли он, что такие обострения могут привести к эскалации конфликта и как тогда будет действовать Россия.Эксперт ответил, что в основном это военные провокации со стороны ВСУ, а также абсолютно неуправляемых частных подразделений националистического толка. Украинская сторона обвиняет в создавшейся ситуации военнослужащих Республик, но кто виновен – прекрасно видно по тому, на чьей стороне повреждения от обстрелов, и на чьей стороне находятся раненные и убитые. Если бы это была провокация ЛДНР, то каким образом украинские военные оказались на территории, которая обороняется Корпусами Республик?Кедми считает, что украинская сторона будет максимально провоцировать конфликт до 9-го мая, чтобы попытаться сорвать таким образом празднование Победы в России. По мнению эксперта Россия наоборот, будет стараться минимизировать любые негативные действия со страны противников, как на Донбассе, так и в Сирии и других конфликтных местах, где есть российское присутствие.России крайне важно провести Парад и само празднование Дня Победы при участии мировых лидеров. Это важно не только с точки зрения самого мероприятия, это важно и с стратегической точки зрения. В последнее время на Западе начинают культивировать фальсифицированные истории о том, что Великая Победа – это не победа Союза, правопреемницей которого является Россия, и вообще, «Советский Союз столь же виновен в развязывании Второй Мировой войны, как и фашистская Германия».Кедми указывает также и на то, что совсем недавно с должности куратора по Украине был снят Владислав Сурков, который последние шесть лет занимался украинским вопросом. За эти годы был подписан стратегически правильный «минский договор», который украинские власти не в состоянии выполнить. Но теперь новая власть уже во всеуслышание заявляет, что все подписанные ранее документы не имеют никакого значения. То есть тем самым начинается официальный выход Украины из «минских соглашений».Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что «альтернативы Минску нет». Это означает, что выход Украины из «минских соглашений» будут означать уже совершенно другие действия со стороны России. Видимо именно это и является основной причиной смены куратора по Украине. Кедми считает, что до 9-го мая новые кураторы войдут в курс дела и сами лично предложат несколько вариантов действий.Что именно выберет Владимир Путин – пока не известно, но как считает эксперт, очень многое будет завесить от того, как поведет себя украинский президент до 9-го мая, и приедет ли в Москву на празднование Победы.Я бы не сказал, что у Зеленского есть возможность изменить политику Украины. На данный момент на Украине есть буквально пару человек, способных это сделать. Но ни один из них не озабочен состоянием государства и жизнью народа. Как пример можно привести Арсена Авакова, который является главой МВД, имея «под ружьем» около 400 тысяч бойцов Нацгвардии и других полицейских структур. Также Аваков является де-факто лидером украинских радикалов из «Национальных дружин» и многих других объединений украинских националистов.У Зеленского против такой силы есть лишь одно средство – приехать в Москву на 9-е мая и сказать: «Путин, введи войска». Но вряд ли у нового украинского президента хватит храбрости на такое откровенное действие, и тем более вряд ли российский президент станет обустраивать Зеленскому Украину.Нужна ли России Украина или хотя бы ее часть – этот вопрос я опишу в следующей статье. А по поводу того, что после 9-го мая у Путина будут развязаны руки, как считает Кедми – я сильно сомневаюсь. Сомневаюсь, что они у него вообще связаны. Да и привязываться к датам мероприятий я бы не стал.Мы уже надеялись на окончание Олимпиады в Сочи, как надеялись на окончание других мероприятий. А жизнь показала, что Россия помогает тогда, когда считает своевременным, и к датам это не привязано.Пусть это прозвучит цинично, но на данный момент России очень удобно повесить агонизирующих в истерических припадках украинских националистов и насквозь коррумпированное украинское чиновничество на тех, кто их дал путевку в жизнь – на Запад.Сергей Лебеде