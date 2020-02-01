В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе

«При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — отметили в министерстве.

Фото: Gettyimages.ruНаходящиеся в идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* 27 февраля попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России, передает RT.Как указали в ведомстве, для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских войск развёрнутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.«В течение прошедших суток… запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооружённых сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в сообщении.При этом подчёркивается, что 27 февраля в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, которые находились «в боевых порядках террористических формирований».Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных Россия, как сообщили в ведомстве, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками.«Обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции», — добавляется в заявлении.При этом указывается, что авиация ВКС России в районе Бехуна не применялась.Ранее власти Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции. По последним данным, погибли 33 человека. После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.