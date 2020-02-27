Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.02.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 27.02.2020
09:00 Житель села Пионерское погиб от взрыва противопехотной мины, установленной на берегу Северского Донца националистами из добровольческих батальонов в 2014 году
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах, - сообщил он. - Местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года".
Осадчий уточнил, что в результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, от которых скончался.
"Еще один случай произошел сегодня (27 февраля - прим. ред.) в ДНР. На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке", - добавил он.
От имени командования Народной милиции он обратился ко всем гражданам с просьбой сохранять бдительность.
"При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - призвал представитель оборонного ведомства ЛНР.
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