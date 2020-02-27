Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.02.2020

"Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах, - сообщил он. - Местный житель населенного пункта Пионерское, выполняя хозяйственные работы за территорией приусадебного участка на берегу реки Северский Донец, наступил на противопехотную мину ПМН-2, установленную украинскими добровольческими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года".

"Еще один случай произошел сегодня (27 февраля - прим. ред.) в ДНР. На северо-западной окраине Донецка мирный житель лишился двух пальцев руки в результате взрыва неустановленного боеприпаса, который он нашел на приусадебном участке", - добавил он.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 27.02.202009:00Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Осадчий уточнил, что в результате подрыва на мине мирный житель получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, от которых скончался.От имени командования Народной милиции он обратился ко всем гражданам с просьбой сохранять бдительность."При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту", - призвал представитель оборонного ведомства ЛНР.