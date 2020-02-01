Россию утомил базар прибалтийских сестриц

На фото: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров(Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com)Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью телеканалу НТВ преподнес сюрприз Литве, Латвии и Эстонии. Ведомство приостанавливает работу в странах Балтии, сообщил он.«Не закрываем, потому что у нас есть государственные, межгосударственные соглашения, но мы приостанавливаем работу как раз, чтобы не было имитации бурной деятельности», — сказал министр. И уточнил: «Мы же понимаем, как сейчас там складывается и экономика, и как складываются наши торгово-экономические отношения».Как уж тут не понять. Отношения России со странами Балтии, мягко говоря, прохладные. Что касается торговли, то с момента распада СССР местные политики декларируют переориентацию с России на Запад. Однако в Советском Союзе экономические связи между «братскими народами» настолько были сильны и экономики бывших советских республик были так интегрированы в общесоюзную, что до сих пор, даже несмотря на санкции Запада из-за событий на Украине, Россия остается важнейшим, а то и главным их торговым партнером.Литва активнее других пытается оборвать экономические связи. Сотрудничество в экономической сфере строго контролирует Департамент государственной безопасности. Серьезные экономические проекты должны проходить экспертизу на предмет угрозы государству, получать разрешение в правительстве. Тем не менее в Литве до выступления Дениса Мантурова действовало наше торгпредство. И вот как оценил сотрудничество с Литвой посол России в этой стране Александр Удальцов в интервью местному еженедельнику «Экспресс-неделя»: «Россия и сегодня остается для Литвы главным торговым партнером, хотя, по предварительным данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в прошлом году наблюдалось снижение товарооборота между нашими странами на 14% - он составил почти 4 млрд долл. США. Это связано, главным образом, с уменьшением поставок российских минеральных продуктов, доля которых в нашем экспорте на литовском направлении составляет порядка 70%. Однако даже такое изменение не повлияло на сохраняющуюся лидирующую позицию России среди экономических партнеров Литвы. Кстати, в числе энергоресурсов, поставляемых сюда, одно из ключевых мест по-прежнему занимал природный газ, покрывающий около 50% потребности Литвы в нем, в том числе 13% от поставок в сжиженном состоянии».Вообще-то, торгпредство должно продвигать интересы России в любой стране, но насколько они серьезны в этой конкретной ситуации? «В свою очередь доля Литвы во внешнеторговом обороте России составила, по итогам прошлого, года 0,6%», — сообщил Александр Удальцов.Между тем доля прибалтийского импорта в Россию — литовского, латвийского и эстонского — вообще мизерна и составляет примерно 0,2% - у Литвы чуть больше, у Латвии чуть меньше. То есть как бы и ничего. В условиях санкций Россия как-нибудь обойдется без прибалтийских молочных продуктов, хотя они и качественные, и шпротов. Зато общеизвестно: санкции, отсутствие иностранной конкуренции стимулировали работу наших фермеров. Выходит, российскому государству нет смысла поддерживать частные бизнес-проекты в странах Балтии, настолько мал их вклад в нашу экономику при известных издержках, связанных с неприязненным отношениям их элит к России.К демонстративно негативному отношению элит Литвы на днях присоединилась Латвия. Президент Эгилс Левитс на встрече с представителями Германо-балтийской торговой палаты сообщил, что представление о его стране как «мосте» между Западом и Востоком больше не является актуальным. Была такая концепция, которую с момента распада СССР пытались продвигать местные прагматики: мол, географическое положение Латвии и Литвы настолько удобно, что эти страны могли бы стать «мостом» между Европой и Россией и получать большие дивиденды. Бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс, предлагая такую концепцию, разве что использовал понятие не «моста», а «подшипника», то есть Латвия и Литва по его мысли были бы такими удобными для экономики Европы «шариками». Но сути это не меняет. Однако Литва, судя по действиям предыдущего президента Дали Грибаускайте, активнейшим образом боровшейся с Россией за энергетическую и прочую независимость, давно поставила крест на идее. И вот теперь и Эгилс Левитс заявил: такая функция Латвии не нужна. Очень любопытное заявление на фоне стремления германского бизнеса, особенно на примере борьбы Берлина за «Северный поток-2», выполнять похожую функцию. А Левитс объяснил свою позицию: Латвия — активная страна-участница Евросоюза, принимает обсуждение всех насущных вопросов ЕС и имеет собственное мнение.Правда, прибалтийский бизнес сопротивляется. В Литве йонавский завод по производству химических удобрений Achema несмотря на предупреждения об угрозах стране стал заказывать относительно дешевый сжиженный природный газ у российской компании «Новатэк» в то время, как власти республики навязывают потребителям норвежский и американский. Бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский так расценил крушение российского транзита и падение грузооборота в прошлом году в Рижском порту на 25%, а в Вентспилсском аж 42,8%: «Россия могла бы и остановить процесс переориентации грузов в свои порты, будь позиция Латвии более конструктивной…» А министр экономики Эстонии Таави Аас плакался из-за падения российского транзита и просил его восстановить нашего министра транспорта Евгения Дитриха.Но может быть наши торгпредства не нужны не только России, но и странам Балтии? Ну-ка, что они получают из России? В структуре экспорта в Литву много продукции, и есть такая, без которой республике не обойтись, да к тому же по нашим, а не западным ценам: нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; черные металлы; удобрения; сера; земли и камень; органические химические соединения; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов и т. д. В Латвию многое из того же плюс медь и изделия из нее. В Эстонию еще и алюминий и изделия из него; олово и изделия из него; железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов и т. д.«Огласите весь список, пожалуйста». Он слишком длинный. Похоже, наши торгпредства все-таки нужны прибалтам. Но пока гордость не позволяет отреагировать на сюрприз от Мантурова.Сергей Орло