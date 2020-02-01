Правоохранители изъяли в Красном Луче шесть гранат и шесть взрывателей – МЧС ЛНР

Сотрудники МВД ЛНР изъяли в Красном Луче шесть гранат и шесть взрывателей, находящихся на открытой территории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

"От дежурного МГБ города Красный Луч поступило сообщение о нахождении взрывоопасных предметов на открытой территории", - говорится в сообщении.

Сотрудники взвода инженерно-саперных работ МЧС ЛНР установили, что среди найденных предметов пять гранат РГД-5, одна граната Ф-1 и шесть взрывателей УЗРГМ.

"Данные взрывоопасные предметы изъяты сотрудниками Краснолучского ГОВД МВД ЛНР", - сообщили в МЧС.

МЧС ЛНР рекомендует жителям Республики ограничить свое нахождение на открытых территориях, где могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы: в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоемов. Наиболее безопасными дорогами в таких местах являются те, по которым передвигается большое количество людей. При этом нельзя отходить в сторону в непроверенных местах, а также трогать лежащие на пути движения и обочинах подозрительные предметы, провода, шнуры.

МЧС призывает при обнаружении любых подозрительных предметов немедленно звонить по телефонам 101 или 102.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов сообщал, что саперы МЧС в 2019 году обезвредили на территории ЛНР 826 взрывоопасных предметов.

28 февраля — Луганск