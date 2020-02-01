Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 28.02.2020
Сейчас все контрольные пункты открылись вовремя и функционируют в штатном режиме
Интенсивность пересечения линии разграничения увеличилась во всех дорожных коридорах. В общем, через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 3,9 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 8880 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» — 6945 человек и 1115 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6845 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 2395 человек и 540 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11210 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/30; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 10/10
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:09 64
Интенсивность пересечения линии разграничения увеличилась во всех дорожных коридорах. В общем, через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 3,9 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 8880 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» — 6945 человек и 1115 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6845 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 2395 человек и 540 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11210 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/30; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 10/10
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:09 64
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