В Северодонецке появилась первая электрозаправка: фото
В Северодонецке Луганской области появилась первая электрозаправка.
Об этом сообщает местный житель Олег Медяновский в Фейсбуке, передает ВВ.
В Северодонецке заправка для электромобилей появилась на проспекте Космонавтов, 24.
А по данным plugshare.com на сегодняшний день в Украине насчитывается порядка 2 тысяч электрозаправок.
Новости Региона - Сегодня, 10:29 100
Об этом сообщает местный житель Олег Медяновский в Фейсбуке, передает ВВ.
В Северодонецке заправка для электромобилей появилась на проспекте Космонавтов, 24.
А по данным plugshare.com на сегодняшний день в Украине насчитывается порядка 2 тысяч электрозаправок.
Новости Региона - Сегодня, 10:29 100
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