Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Северодонецке появилась первая электрозаправка: фото

verter Сегодня, 11:3012Новости
В Северодонецке появилась первая электрозаправка: фото
В Северодонецке Луганской области появилась первая электрозаправка.
Об этом сообщает местный житель Олег Медяновский в Фейсбуке, передает ВВ.
В Северодонецке заправка для электромобилей появилась на проспекте Космонавтов, 24.
А по данным plugshare.com на сегодняшний день в Украине насчитывается порядка 2 тысяч электрозаправок. В Северодонецке появилась первая электрозаправка: фото
Новости Региона - Сегодня, 10:29 100

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: