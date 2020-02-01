Молодежный форум "Вместе мы сила!" к шестой годовщине Русской весны прошел в Ровеньках (ФОТО)

Молодежный форум "Вместе мы сила!", посвященный шестой годовщине Русской весны, прошел в детско-юношеской школе Ровеньков. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Организаторами мероприятия, в котором приняли участие студенты и учащиеся образовательных учреждений города, выступили активисты проекта "Дружина" Ровеньковского территориального отделения "Мира Луганщине".Депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко в приветственном слове пожелала участникам форума быть достойными патриотами своей Родины.Программа мероприятия включила проведение спортивных состязаний, в которых участвовали команды "Отважные" и "Ловкие"."Проигравших в соревновании не было, победила дружба. Главная задача форума – организовать дружную команду, которую объединяют общие цели и интересы. И в то же время создать все условия для развития индивидуальных способностей каждого участника команды", - пояснил координатор проекта "Дружина" Ровеньковского теротделения Сергей Сергиенко."Форум очень интересный и познавательный. Нам интересно общаться с друзьями, участвовать в соревнованиях, проводить беседы на интересные темы. В частности, для молодежи очень важна и интересна тема Русской весны, положившей начало образованию нашей Республики", - отметила активистка проекта "Дружина" Анастасия Яруллина.Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.28 февраля — Луганск