"Лугансквода" проведет бесплатную проверку приборов учета абонентам-участникам ВОВ

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" предоставляет абонентам-участникам Великой Отечественной войны бесплатную проверку приборов учета. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В честь празднования 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ГУП ЛНР "Лугансквода" предоставит абонентам-участникам Великой Отечественной войны безоплатную проверку приборов учета воды в течение 2020-2024 годов. В рамках проекта примут участие абоненты, соответствующие следующим льготным категориям: участники боевых действий; инвалиды войны; приравненные к инвалидам войны; жители блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Торжественное вручение сертификатов будет проходить в ходе выездов по адресам абонентов, о чем они будут предупреждены заблаговременно.

"Данный проект – это еще один способ выразить благодарность ветеранам за мужество и стойкость во имя нашего светлого будущего", - добавили в пресс-службе.

28 февраля — Луганск