Мэрия Алчевска приглашает горожан присоединиться к акции памяти "Синий платочек"

Администрация Алчевска приглашает жителей города присоединиться к акции памяти "Синий платочек", посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в управлении информационной политики мэрии.

Акция стартовала в городе 21 февраля по инициативе главы администрации Алчевска Натальи Пятковой. Принять участие в акции могут все желающие.

"Акция заключается в том, что жители города наносят на матерчатые треугольники имена своих родственников, принимавших участие в войне и приближавших Победу на полях сражений, в партизанских отрядах и в тылу. Затем эти "синие платочки" сшивают в полотнище памяти, которое 9 Мая в торжественном городском шествии пронесут в "Бессмертном полку", - рассказали в управлении информполитики.

В рамках акции уже собрано 125 метров будущего полотна, в котором содержатся данные о четырех тысячах горожан, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

"Алчевцев приглашают присоединиться к созданию полотнища памяти и призывают принести свой "синий платочек" с данными своих родственников", - призвали в администрации.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо на матерчатом треугольнике с размером сторон 30 х 30 х 30 см нанести фамилию, имя и отчество ветерана, годы его/ее жизни. "Синие платочки" принимают в Алчевском центре социальной реабилитации детей-инвалидов по адресу: улица Московская, 16 - в будни дни.

"Мы помним каждого, кто приближал 9 мая 1945 года. Кто внес свой вклад в торжество мира и справедливости, кто приложил руку к освобождению земли от фашизма, и должны передать следующему поколению алчевцев эту историческую память о подвиге нашего народа. И пусть данная акция станет еще одним способом увековечить наших героев войны", - сказала Пяткова.

Напомним, в конце января представители руководства ЛНР провели совещание с главами городских и районных администраций по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

28 февраля — Луганск