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Самолёт Boeing 777 возвращается в Шереметьево по техническим причинам

Sergey Сегодня, 12:000Новости
Самолёт Boeing 777 возвращается в Шереметьево по техническим причинам
Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости
Самолёт Boeing 777 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил представитель экстренных служб. По заявлению представителя авиакомпании, борт готовится к вынужденной посадке по техническим причинам, передает RT.
«В аэропорт вылета возвращается Boeing 777, вылетевший в Бангкок. По предварительным данным, у воздушного судна треснуло лобовое стекло», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что на борту самолёта находятся более 100 пассажиров.
Сотрудник авиакомпании не подтвердил «Известиям» информацию о трещине в стекле, отметив, что возвращение в аэропорт связано с технической неисправностью.

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