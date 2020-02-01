Самолёт Boeing 777 возвращается в Шереметьево по техническим причинам

«В аэропорт вылета возвращается Boeing 777, вылетевший в Бангкок. По предварительным данным, у воздушного судна треснуло лобовое стекло», — приводит РИА Новости его слова.

Фото: © Евгений Биятов / РИА НовостиСамолёт Boeing 777 возвращается в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщил представитель экстренных служб. По заявлению представителя авиакомпании, борт готовится к вынужденной посадке по техническим причинам, передает RT.Уточняется, что на борту самолёта находятся более 100 пассажиров.Сотрудник авиакомпании не подтвердил «Известиям» информацию о трещине в стекле, отметив, что возвращение в аэропорт связано с технической неисправностью.