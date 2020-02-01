В Луганской области подешевел «борщевой набор»
По данным Государственной службы статистики Украины, цены на потребительском рынке Луганской области в январе по сравнению с предыдущим месяцем снизились.
Больше всего в первый месяц текущего года подешевели продукты «борщевого набора»: свекла (на 8,2%), капуста белокочанная (на 7,4%), морковь (на 7,3%) и картофель (на 3,2%).
Снижение цен (от 2,0% до 4,9%) наблюдалось на такие продукты питания как птица (тушки куриные), молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно, сало, свинина, филе куриное и хлеб ржаной, ржано-пшеничный.
Также подешевели мука пшеничная, рис, сметана жирностью до 15% включительно, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта, лук репчатый, масло подсолнечное, батон, колбасы вареные и сахар.
Следует отметить, что средняя цена на большинство продуктов питания в Луганской области ниже, чем в среднем по Украине.
Это хлеб пшеничный из муки высшего сорта (18,47 грн — на 23,5%), сало (66,84 гривен — на 16,3%), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (17,94 гривен — на 13,2 %), хлеб пшеничный из муки первого сорта (17,24 грн — на 12,7%), крупы ячневая (10,40 гривен — на 8,4%), молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно (23,19 гривен — на 6,9%), говядина (128,46 гривен — на 4,7%), свинина (112,57 гривен — на 4,6%), свекла (6,35 гривен — на 2,2%) , лук репчатый (8,85 гривен — на 2,0%), капуста белокочанная (5,74 гривен — на 1,7%), яйца (20,38 гривен — на 1,4%), батон (13,71 гривен — на 0,3%).
Товарная насыщенность рынка соответствует спросу населения. Новости Региона - Сегодня, 11:37 68
Больше всего в первый месяц текущего года подешевели продукты «борщевого набора»: свекла (на 8,2%), капуста белокочанная (на 7,4%), морковь (на 7,3%) и картофель (на 3,2%).
Снижение цен (от 2,0% до 4,9%) наблюдалось на такие продукты питания как птица (тушки куриные), молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно, сало, свинина, филе куриное и хлеб ржаной, ржано-пшеничный.
Также подешевели мука пшеничная, рис, сметана жирностью до 15% включительно, хлеб пшеничный из муки высшего сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта, лук репчатый, масло подсолнечное, батон, колбасы вареные и сахар.
Следует отметить, что средняя цена на большинство продуктов питания в Луганской области ниже, чем в среднем по Украине.
Это хлеб пшеничный из муки высшего сорта (18,47 грн — на 23,5%), сало (66,84 гривен — на 16,3%), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (17,94 гривен — на 13,2 %), хлеб пшеничный из муки первого сорта (17,24 грн — на 12,7%), крупы ячневая (10,40 гривен — на 8,4%), молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно (23,19 гривен — на 6,9%), говядина (128,46 гривен — на 4,7%), свинина (112,57 гривен — на 4,6%), свекла (6,35 гривен — на 2,2%) , лук репчатый (8,85 гривен — на 2,0%), капуста белокочанная (5,74 гривен — на 1,7%), яйца (20,38 гривен — на 1,4%), батон (13,71 гривен — на 0,3%).
Товарная насыщенность рынка соответствует спросу населения. Новости Региона - Сегодня, 11:37 68
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