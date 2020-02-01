Столичный "Эковтор" произвел 20 тонн вторичного сырья из ПЭТ бутылок – мэрия

Специалисты общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Эковтор" произвели 20 тонн вторичного сырья с использованием линии по переработке пластиковых бутылок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на предприятие.

"Предприятием уже произведено 20 тонн вторичного сырья – ПЭТ-флекса (кусочки пластмассы мелкой фракции, продукт измельчения пластиков при переработке – примечание ЛИЦ). Сейчас решается проблема сбыта готовой продукции", – говорится в сообщении.

В "Эковторе" пояснили, что при переработке пластиковые бутылки проходят несколько этапов: сортировка по цвету, прием по ленточному транспортеру, отделение этикетки, горячая и холодная мойка, выжимка, сушка. Полученное вторсырье попадает в бункер готовой продукции.

"ПЭТ-флекс можно использовать для изготовления высококачественной крепежной ленты, гранулята, волокна, нетканых материалов, геотекстиля, упаковочной пленки, пластиковой тары, полиэстерных ниток, синтепона, литья и других изделий", – рассказали в "Эковторе".

Там напомнили, что в Луганске установлены 196 изготовленных на предприятии контейнеров для сбора пластиковых бутылок.

"Сбор бутылок из контейнеров осуществляется по мере накопления: 3-4 раза в неделю, всего за один день вывозится около 300 кг сырья", – проинформировали в "Эковторе".

В администрации Луганска напомнили, что линия по переработке ПЭТ-бутылок была запущена на предприятии в сентябре 2019 года.

Ранее начальник управления экономики столичной администрации Игорь Гурский отмечал, что специалисты ООО "Эковтор" совместно с городским коммунальным предприятием "Центрожилком" в 2019 году установили в Луганске 196 контейнеров для сбора пластиковых бутылок.

Начальник отдела обращения с отходами управления регулирования природопользования Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Евгений Сердюк сообщал, что ООО "Эковтор" планирует установить в Луганске более 400 контейнеров для сбора пластиковых бутылок.

28 февраля — Луганск