Пенсионный фонд с 1 августа прекратит выплаты не прошедшим актуализацию данных пенсионерам

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР с 1 августа приостановит выплаты не прошедшим актуализацию данных получателям пенсионных выплат Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель ведомства Татьяна Васильева.Она напомнила, что актуализация данных получателей пенсий пройдет в ЛНР с 1 февраля по 30 июня. С целью равномерного распределения нагрузки на специалистов органов Пенсионного фонда разработаны графики ежедневного приема граждан и выездных приемов, которые размещены на официальном сайте ведомства."После 30 июня мы людей, которые не прошли актуализацию, индивидуально уведомим пофамильно на их личный адрес о том, что им необходимо прийти к нам до 25 июля. Если такая работа не будет проведена по отдельным людям, то с 1 августа выплата будет приостановлена до того как мы не увидим пенсионера", - отметила Васильева.28 февраля — Луганск