Театр на Оборонной приглашает жителей Луганщины на премьеры комедии и концерта

Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной в марте приглашает жителей Республики и гостей из временно подконтрольных Украине районов Луганщины на премьеры сентиментальной комедии "Театральный роман" и концерта "Славянская душа". Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.Так,зрители смогут увидеть"В программе концерта русские, украинские, белорусские, польские, болгарские, молдавские песни на языке оригинала", – отметили в театре.Премьерувсе желающие смогут посетить"Это история о жизни, о человеческих взаимоотношениях двух людей. Геннадий – бывший актер, пристрастившийся к алкоголю и находящийся в глубокой депрессии, Евгения – давний и преданный фанат его творческого таланта. Узнав о его состоянии, она решается отыскать его, чтобы поддержать и спасти", – рассказали в учреждении культуры.Режиссером-постановщиком спектакля выступил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский. Главные роли исполняют заслуженная артистка Украины Наталья Стародубцева и актер Павел Шостак.Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной расположен по адресу:театра работает, выходной день – понедельник.Дополнительную информацию можно получить по телефонам:28 февраля — Луганск