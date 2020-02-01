Театр на Оборонной приглашает жителей Луганщины на премьеры комедии и концерта
Луганский академический музыкально-драматический театр на Оборонной в марте приглашает жителей Республики и гостей из временно подконтрольных Украине районов Луганщины на премьеры сентиментальной комедии "Театральный роман" и концерта "Славянская душа". Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.
Так, концерт "Славянская душа" зрители смогут увидеть 1 марта в 15.00, с 3 по 6 марта в 17.00, а также с 7 по 9 марта в 15.00.
"В программе концерта русские, украинские, белорусские, польские, болгарские, молдавские песни на языке оригинала", – отметили в театре.
Премьеру постановки "Театральный роман" все желающие смогут посетить 13 марта в 17.00, 14 марта в 15.00 и 21 марта в 15.00.
"Это история о жизни, о человеческих взаимоотношениях двух людей. Геннадий – бывший актер, пристрастившийся к алкоголю и находящийся в глубокой депрессии, Евгения – давний и преданный фанат его творческого таланта. Узнав о его состоянии, она решается отыскать его, чтобы поддержать и спасти", – рассказали в учреждении культуры.
Режиссером-постановщиком спектакля выступил главный режиссер театра, заслуженный артист Украины, народный артист ЛНР Анатолий Яворский. Главные роли исполняют заслуженная артистка Украины Наталья Стародубцева и актер Павел Шостак.
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной расположен по адресу: Луганск, улица Оборонная, 11. Касса театра работает с 11.00 до 17.00, выходной день – понедельник.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +38(0642) 92-11-77, +38(0642) 92-11-81, +38(0642) 92-11-83.
28 февраля — Луганск
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