Более 2,7 тыс. жителей Свердловщины остались без света из-за аварий на подстанциях – МЧС

Более 2,7 тыс. абонентов Свердловского района остались без электроснабжения из-за аварийного отключения 21 трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В результате аварийного отключения 21 трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Свердловск (частично), поселок Шахтерское (частично), поселок Ленинское (частично), село Устиновка – всего 2770 абонентов", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы запланированы на 28 февраля.

Кроме того, в связи с причинами, которые выясняются, в Зимогорье Славяносербского района отсутствует электричество у 169 абонентов по улицам Менделеева, Маяковского, Железнодорожная и переулка Южный.

28 февраля — Луганск