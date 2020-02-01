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США инициировали в Лондоне слушания по налогам в отношении Тинькова

Sergey Сегодня, 13:4515Новости
США инициировали в Лондоне слушания по налогам в отношении Тинькова
Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении TCS Group (головная компания «Тинькофф Банка») на Лондонской фондовой бирже, передает RT.
Отмечается, что слушания, которые касаются урегулирования возможных налоговых претензий, проходят в Лондоне в феврале — апреле 2020 года.
До 2013 года Тиньков был гражданином США. Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица.

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