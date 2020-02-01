Возможность назначения премьером Тигипко доказывает провал политики Зеленского – "ЛЭС"

Возможность назначения на пост премьер-министра Украины олигарха Сергея Тигипко свидетельствует о полном провале политики президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Об этом ЛИЦ заявила председатель Славяносербского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Ольга Керланова.

Зеленский рассматривает вариант замены действующего премьер-министра Алексея Гончарук на олигарха Сергея Тигипко и уже провел встречу с последним.

"Возможность назначения на должность премьер-министра Украины Сергея Тигипко свидетельствует о полном провале политики Зе-команды", - отметила Керланова.

"Таким поступком Зеленский расписался не только в собственном провале, но и в провале майдана в целом. Команда Зеленского доказала свою неспособность справиться с комплексом задач по управлению страной, которая уходит в глубокий кризис. После Гончарука кто бы ни стал премьером, будет только лучше, так как страна уже доведена до глубокого кризиса. Возможно, в детсад придет, наконец, воспитатель, и вольница младшего дошкольного возраста окончится", - сказала она.

Сергей Тигипко – украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины.

28 февраля — Луганск