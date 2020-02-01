Власти Украины, запуская канал для вещания в Донбассе, облегчают отмывание денег – ОП ЛНР

Власти Украины, запуская новый телеканал для вещания в Донбассе, хотят облегчить процесс отмывания денежных средств. Об этом ЛИЦ заявила член комиссии по развитию культуры, образования и науки Общественной палаты (ОП) ЛНР Алесия Харинова.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Государственный телеканал для вещания в Донбассе запустят на средства, предоставленные американским Агентством по международному развитию. Украинские СМИ сообщили, что запуск телеканала, который будет называться "Дом", состоится 1 марта, а его презентация - в понедельник, 2 марта.

"Украинцы анонсировали презентацию в марте нового канала, который, по идее одного из самых молодых инициативщиков команды Зеленского – замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, будет освещать события на Украине и в Донбассе для жителей ЛНР и ДНР. Видимо, в понимании команды действующего президента канал должен стать проукраинским рупором пропаганды, ведь Зеленский ранее заявлял, что его задача – "бороться за умы" жителей Донбасса", – отметила Харинова.

По ее мнению, "правительство Украины под управлением Зеленского руководствуется менее патриотической мотивацией".

"Ведь точная сумма, которую украинцы потратят на новый канал, неизвестна, следовательно, отмывать денежные средства и списывать их на "возвращение жителей ЛНР и ДНР "домой" будет довольно просто", – пояснила общественница.

"Интересно еще то, что Зеленский утвердил название канала – "Дом". Но только он не понимает, что Украина для жителей ЛНР и ДНР перестала быть "домом" именно в тот момент, когда от рук украинских боевиков погибли первые мирные жители Республик", – подчеркнула Харинова.

28 февраля — Луганск