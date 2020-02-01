Проект "Волонтер" передал помощь защитникам ЛНР и их семьям из Краснодона (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" оказали гуманитарную помощь защитникам ЛНР и их семьям, проживающим в Краснодоне и Краснодонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Продуктовые наборы были переданы защитникам Республики, а также семьям погибших военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации."Защитники ЛНР, многие ценой собственной жизни, отстояли ее рубежи в 2014 году. Сегодня они продолжают защищать свободу и независимость нашего молодого государства. Они, как никто другой, заслуживают внимания и поддержки. От имени активистов нашего движения я хочу поблагодарить проект "Волонтер" за ту помощь, которую они оказывают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - сказал руководитель исполкома Краснодонского территориального отделения "Мира Луганщине" Владимир Шавлай.Ранее активисты "Волонтера" передали помощь защитникам ЛНР и их семьям из Свердловска и Первомайска, Перевальского района, Луганска и Алчевска.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.28 февраля — Луганск