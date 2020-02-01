Фонд "Созидание" оказал содействие в получении гражданства РФ 103 жителям Республики

Неправительственная организация фонд "Созидание" оказала содействие в получении гражданства Российской Федерации 103 жителям Республики. Об этом ЛИЦ заявила руководитель фонда Галина Ким.

"В течение этой недели помощь по уплате государственной пошлины была оказана 17 заявителям. За все время существования фонда было принято 218 заявлений от граждан Луганской Народной Республики, 103 из них уже оказана помощь, остальные находятся в стадии верификации", - рассказала она.

Ким уточнила, что помощь по оплате госпошлины в первую очередь оказывается жителям прифронтовых территорий, у которых частично или полностью разрушено жилье, военнослужащим (в том числе и бывшим) и членам их семей, а также семьям погибших защитников Республики. На каждую категорию необходимо предоставить удостоверяющий документ.

"Заявитель подходящей категории на получение помощи оставляет заявку в телефонном режиме, уточняет по какой категории он обратился. Далее оператор фонда связывается с заявителем и просит направить в электронном виде документы (паспорт ЛНР, уведомление от миграционной службы, а также документ удостоверяющий категорию) на электронный адрес: of-sozidanie@yandex.ru, или же принести необходимые документы", - пояснила руководитель фонда.

После верификации, если она пройдена успешно, заявитель ожидает информации о дате и времени когда можно забрать в офисе фонда квитанцию об оплате пошлины.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Луганск, ул. Коцюбинского, 27.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +38072-177-77-09, +38066-119-04-45.

21 февраля Ким сообщала, что за неделю фонд оказал содействие в получении гражданства РФ 31 жителю ЛНР.

28 февраля — Луганск