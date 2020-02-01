В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

Фото: @UA.KyivPolice / FacebookВ Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.Как пишет «Думская», обвиняемого в убийстве привезли из СИЗО и поместили в клетку. В этот момент он достал предмет, похожий на гранату, вынул чеку и заявил, что собирается её взорвать, передает RT.Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория была оцеплена.Издание сообщает, что злоумышленника удалось обезвредить, никто не пострадал. Отмечается, что граната оказалась муляжом.