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В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

Sergey Сегодня, 15:300Новости
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
Фото: @UA.KyivPolice / Facebook
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
Как пишет «Думская», обвиняемого в убийстве привезли из СИЗО и поместили в клетку. В этот момент он достал предмет, похожий на гранату, вынул чеку и заявил, что собирается её взорвать, передает RT.
Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория была оцеплена.
Издание сообщает, что злоумышленника удалось обезвредить, никто не пострадал. Отмечается, что граната оказалась муляжом.

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