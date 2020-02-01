Охрану загранучреждений России в Турции усилили спецназом

«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры», — приводит РИА Новости слова Касимовой.

Фото: © Алена Палажченко / РИА НовостиПресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова рассказала об обеспечении безопасности российских загранучреждений в Турции, передает RT.Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе в его адрес продолжают поступать угрозы.