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Охрану загранучреждений России в Турции усилили спецназом

Sergey Сегодня, 15:300Новости
Охрану загранучреждений России в Турции усилили спецназом
Фото: © Алена Палажченко / РИА Новости
Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова рассказала об обеспечении безопасности российских загранучреждений в Турции, передает RT.
«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры», — приводит РИА Новости слова Касимовой.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе в его адрес продолжают поступать угрозы.

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