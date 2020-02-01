Боец ВСУ в пьяной ссоре получил пулевое ранение в руку – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение в руку в ходе пьяной ссоры в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"В районе населенного пункта Луганское в результате ссоры, возникшей в ходе употребления спиртных напитков, пулевое ранение в руку получил военнослужащий девятого батальона 59-й бригады ВСУ рядовой Кольченко", – отметил он.

Лещенко добавил, что командованием 93-й бригады ВСУ также проводится расследование "по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим второго механизированного батальона в населенном пункте Крымское".

"Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения", – уточнил начальник управления.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 февраля — Луганск