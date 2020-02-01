Аграрии Республики начали весенне-полевые работы – Минсельхоз (ФОТО)

Аграрии Республики приступили к весенне-полевым работам, в рамках которых уже подкормили азотными удобрениями порядка 1,5 тыс. га засеянных озимыми культурами площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР."Установившиеся благоприятные погодно-климатические условия конца февраля текущего года позволили аграриям Луганской Народной Республики приступить к весенне-полевым работам 2020 года", - говорится в сообщении.Сельхозпроизводители Лутугинского, Перевальского, Свердловского и Славяносербского районов начали подкормку озимых культур азотными удобрениями.В ведомстве пояснили, что именно первая своевременная подкормка позволяет увеличить скорость отрастания всходов, улучшить качество зерна, а также определяет такую важную стадию формирования урожайности, как закладка размера колоса у растений."По состоянию на 28 февраля 2020 года в Республике подкормлено порядка 1,5 тысяч га засеянных площадей", - рассказали в Минсельхозе.Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что аграрии подготовили к посевной кампании 85% тракторов и 90% почвообрабатывающей техники.Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов сообщал, что подготовка к весенней посевной кампании в ЛНР идет в штатном режиме, а обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных целей Республики.В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали, что государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Аграрный фонд" в соответствии с постановлением Правительства Республики начало сбор заявок на обеспечение сельхозтоваропроизводителей ЛНР товарно-материальными ценностями для проведения весенних полевых работ.28 февраля — Луганск