"Стратегия холодной деоккупации" партии Вакарчука не имеет общего с реальностью – МП

Представленная украинской партией "Голос" "Стратегия холодной деоккупации" Донбасса напоминает сочинение на вольную тему и не имеет ничего общего с объективной реальностью. Об этом ЛИЦ заявила депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Инна Мороз.

В Верховной раде партия "Голос" музыканта и певца Святослава Вакарчука 27 февраля представила "план возвращения Донбасса" под названием "Стратегия холодной деоккупации". Она состоит из восьми этапов, срок ее реализации составляет около семи лет. В частности, предусматривается полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 км, начало разоружения, создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, а также разминирование. Затем должен последовать "демонтаж" ЛНР и ДНР, а власть и граница Украины и Российской Федерации перейдут под контроль временной международной администрации. После года управления контроль над границей вместо полицейской миссии ООН или ОБСЕ получит Госпогранслужба Украины. При этом в стратегии не сказано, как она согласуется с одобренными ООН Минскими соглашениями и предусмотренным в них порядком мирного урегулирования в Донбассе.

"Политика Киева по взаимодействию с Донбассом не может быть успешной до тех пор, пока украинские власти не прекратят спекулировать жизнями наших граждан", - заявила Мороз.

Она отметила, что план "возвращения" Донбасса, представленный украинской партией "Голос", уже "далеко не первый, не второй и даже не третий", а сами подобные инициативы "напоминают сочинения на вольную тему и не имеют ничего общего с объективной реальностью".

"Единственный жизнеспособный план по урегулированию конфликта был разработан более пяти лет назад – Минские соглашения. Вместо того чтобы последовательно выполнять их, украинские политики используют военные действия и человеческие жертвы для достижения собственных локальных целей", - констатировала общественница.

По ее мнению, "клоуны, бездельники и профаны, просиживающие штаны во властных кабинетах "незалежной", просто не способны осознать свою ответственность за тысячи искалеченных судеб".

"Они не понимают, что правду не получится всегда замалчивать, прикрывая ложью и пропагандой. Тот балаган, что они развели, вызывает праведный гнев у адекватного населения, это показывают и результаты социологических опросов, более половины украинцев считают политику власти в отношении Донбасса провальной. С государством, в которое сейчас превратилась Украина, невозможно нормально взаимодействовать. Это крайне нестабильный партнер, обещаниям которого уже никто не верит", - добавила депутат Молодежного парламента.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 февраля — Луганск