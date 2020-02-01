Пьяный офицер ВСУ сломал ногу, пытаясь убежать от правоохранителей – Народная милиция

Пьяный офицер ВСУ сломал ногу, пытаясь убежать от патруля военной службы правопорядка в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"26 февраля в 46-й бригаде после распития спиртных напитков группой офицеров первой батальонной тактической группы (БТГР) решено было продолжить увеселительное мероприятие. Но, находясь в алкогольном опьянении, "горе-защитники" были задержаны патрулем военной службы правопорядка возле продуктового магазина в населенном пункте Станица Луганская", – отметил он.

"Чтобы избежать наказания за нахождение в нетрезвом виде, наиболее отважный офицер предпринял попытку бегства, которая закончилась для него плачевно – командир взвода старший лейтенант Кулешов не смог преодолеть препятствие в виде бетонного ограждения и сломал ногу", – рассказал Лещенко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 февраля — Луганск