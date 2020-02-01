Саперы за неделю разминировали территорию вдоль семи км ЛЭП в Славяносербском районе

Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР за неделю разминировали семь километров территории вдоль линий электропередачи (ЛЭП) в Славяносербском районе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он отметил, что, несмотря на стремление украинского командования затянуть выполнение Минских соглашений, силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые в большом количестве украинские войска оставили на территории Республики.

"Так, на этой неделе от взрывоопасных предметов, было очищено семь километров линий электропередачи в районах населенных пунктов Обозное, Христовое и Паньковка", - сказал Лещенко.

Начальник управления призвал жителей Республики быть максимально бдительными во избежание случаев подрывов.

"При обнаружении предмета, похожего на неразорвавшийся снаряд или взрывное устройство, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС", - уточнил он.

28 февраля — Луганск