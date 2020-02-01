Получивший доступ к наркотикам боец медроты ВСУ умер от передозировки – Народная милиция

Военнослужащий медицинской роты одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") скончался от передозировки, изготовив дубликат ключа от сейфа, в котором хранились наркотические медицинские препараты. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"От передозировки наркотических веществ скончался военнослужащий 46-й бригады ВСУ рядовой Горенко", – отметил он.

"В ходе разбирательства выяснилось, что солдат, проходивший службу в медицинской роте, в результате бесконтрольности со стороны начальника медицинской службы изготовил дубликат ключа от сейфа, в котором хранились медицинские препараты наркотического содержания. Помимо личного употребления, военнослужащий продавал их своим товарищам", – рассказал Лещенко.

Начальник управления добавил, что, кроме того, "установлена причастность заведующего аптекой к торговле наркотическими веществами".

"Прапорщик Бинерт списывал проданные препараты, после чего получал новую партию лекарств. Данная схема работала без сбоев, увеличивая количество наркозависимых военнослужащих соединения", – отметил он.

"С целью сокрытия участившихся фактов употребления наркотиков личным составом соединения командир бригады Котенко пытается списать смерть военнослужащего на обстрел", – добавил Лещенко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 февраля — Луганск