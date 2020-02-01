Прокуратура за неделю заставила погасить долги по зарплате и налогам почти на 2,8 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР приняли меры реагирования, в результате которых в период с 21 по 27 февраля работодатели Республики погасили задолженность по зарплате и налогам почти на 2,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 092 294 руб. Погашена задолженность по уплате единого социального взноса на сумму 1 703 617 руб." – говорится в сообщении.

"Уплачена задолженность за потребленные энергоносители в сумме 5 081 702 руб." - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по документам прокурорского реагирования возмещено в бюджет Республики 925 710 руб.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

28 февраля — Луганск