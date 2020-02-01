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Прокуратура обязала предприятие Стаханова выплатить более 960 тыс. руб. долга по зарплате

Sergey Сегодня, 17:150Новости
Прокуратура обязала предприятие Стаханова выплатить более 960 тыс. руб. долга по зарплате
Прокуратура Стаханова приняла меры реагирования, в результате которых одно из предприятий погасило задолженность по заработной плате, выплатив сотрудникам более 960 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
В ходе проверки предприятия сотрудники прокуратуры установили нарушения Конституции и Трудового Кодекса ЛНР, на имя руководителя был внесен документ прокурорского реагирования.
В ведомстве сообщили, что по результатам рассмотрения документа "работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате в размере 963 589 рублей"
"Кроме того, предприятием произведена оплата единого социального взноса в размере 347 645 рублей, а также в бюджет Республики перечислено 147 879 рублей в счет уплаты подоходного налога", – добавили в пресс-службе.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
28 февраля — Луганск

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