Учащиеся школ Луганска и Молодогвардейска исполнили в столице ЛНР кантату "Краснодон" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПремьера в Луганске героической кантаты "Краснодон", посвященной подвигу участников советской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", состоялась во Дворце культуры имени Ленина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Патриотическое мероприятие "Героев наших имена", в ходе которого состолась прьемьера, прошло в рамках реализации государственной интеграционной программы Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР под патронатом администрации Луганска и администрации Краснодона и Краснодонского района.Исполнили произведение учащиеся Луганской школы искусств эстетического воспитания №2 имени Милия Балакирева, являющейся членом Ассоциации Балакиревских школ, совместно с духовым оркестром Молодогвардейской детской школы искусств.Гостями мероприятия также стали авторы кантаты - композитор, начальник военного оркестра Армии противовоздушной и противоракетной обороны особенного назначения Военно-космических сил России, полковник, художественный руководитель и дирижер детского духового оркестра "Юные Балакиревцы" Геннадий Лукин и член Союза писателей России Владимир Лесовой, а также депутат районного собрания Москвы, руководитель Балакиревского движения России Людмила Комарова, певец, лауреат всероссийских и международных песенных фестивалей Виктор Щедров."Я рад приветствовать вас в трижды орденоносном городе-герои Луганске, который по праву считается родиной самоотверженных людей, настоящих патриотов, - обратился к присутствующим глава администрации Луганска Манолис Пилавов. - На протяжении десятков лет это подтверждают героические подвиги наших земляков, имена 287 героев и дважды героев Советского Союза вошли на веки в летопись славы нашего края. Среди них имена героев-подпольщиков молодежной организации "Молодая гвардия".Глава города подчеркнул, что исполнение кантаты в Луганске является "праздником торжества патриотического духа нашей героической земли"."И я искреннее благодарю всех организаторов и участников этого масштабного события", - добавил он.Директор Молодогвардейской детской школы искусств, руководитель образцового духового оркестра, заслуженный работник культуры Украины, почетный гражданин Краснодона и Молодогвардейска Леонид Тимошенко, дирижировавший исполнением кантаты, отметил, что знакомство жителей с произведением о героях-молодогвардейцах особенно важно во время продолжающейся идеологической борьбы."Кантата звучит 35 минут, но за это время можно очень много услышать и понять, - сказал он. – Произведение очень сложное, не каждый оркестр берется. Но желание детей играть, видеть настроение народа, которое возникает после прослушивания этого произведения, в общем-то воодушевляет и с огромнейшим желанием дети играют"."Мы готовились к этому мероприятию очень тщательно, потому что в этот день сюда приехал композитор Геннадий Лукин и писатель Владимир Лесовой, который написал слова. Это люди уважаемые в России, лауреаты многих международных конкурсов и для нас это большая честь - показать наш коллектив и нашу Луганщину, показать наш народ, наш город, нашу стойкость и мужество наших людей", - добавил заслуженный работник культуры."Эта кантата будет у нас исполнятся 17-й раз, она исполнялась во многих городах России - Москве, Казани, Орле - и вот 17 исполнение сегодня будет у нас, - уточнила временно исполняющая обязанности директора Луганской школы искусств эстетического воспитания № 2 Оксана Орлова. - Это несомненно важно для молодого поколения. Это прежде всего патриотическое воспитание, это наши герои-молодогвардейцы и я очень благодарна авторам этого произведения о нашей земле"."Молодая гвардия" — подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в основном, в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. Организация была создана вскоре после оккупации Краснодона немецко-фашистскими войсками. "Молодая гвардия" насчитывала около 110 участников — юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет.Используя осведомителей, немцы вышли на след юных партизан, и в январе 1943 года начались массовые аресты членов организации. 15, 16 и 31 января 1943 года немецкие оккупанты провели казни более 70 подпольщиков, часть которых после жестоких пыток были живыми сброшены в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5. Так, 15 января погибли 20 молодогвардейцев: Клавдия Ковалева, Владимир Куликов, Сергей Левашов, Евгений Шепелев, Геннадий Лукашов, Николай Жуков, Борис Главан, Василий Гуков, Леонид Дадышев, Владимир Осьмухин, Евгений Мошков, Анатолий Николаев, Виктор Третьякевич, Василий и Александра Бондаревы, Демьян Фомин, Виктор Петров, Василий Пирожок, Анатолий Попов и Иван Земнухов. 9 февраля 1943 года в Ровеньках в лесу были расстреляны подпольщики Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, еще четыре человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали жестоким пыткам и истязаниям.28 февраля — Луганск