Секретарь СНБО Украины назвал В«лучшее лекарство от коронавирусаВ»

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал он в шутку.

Фото: @danilov.oleksiy / FacebookСекретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».Об этом сообщает RT со ссылкой на «СТРАНА.ua».Как указывает издание, таким образом он прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок.«Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — добавил Данилов.Ранее сообщалось, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.