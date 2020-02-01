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Секретарь СНБО Украины назвал В«лучшее лекарство от коронавирусаВ»

root Сегодня, 17:300Новости
Секретарь СНБО Украины назвал В«лучшее лекарство от коронавирусаВ»
Фото: @danilov.oleksiy / Facebook
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
Об этом сообщает RT со ссылкой на «СТРАНА.ua».
«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — сказал он в шутку.

Как указывает издание, таким образом он прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок.
«Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом. Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — добавил Данилов.
Ранее сообщалось, что на Украине будет проверяться температура у въезжающих в страну любыми видами транспорта из всех стран мира.

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