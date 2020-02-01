Проект "Волонтер" передал помощь защитникам ЛНР и их семьям из Славяносербского района (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" оказали гуманитарную помощь защитникам ЛНР и их семьям, проживающим в Славяносербском районе. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Продуктовые наборы, включающие макаронные изделия, крупы, консервы, растительное масло, томатную пасту, конфеты и чай, были переданы пострадавшим военнослужащим, а также семьям погибших защитников ЛНР.С получателями помощи встретились депутаты Народного Совета ЛНР Светлана Гизай и Андрей Лицоев, работники исполкома Славяносербского теротделения движения Антонина Гречишкина и Светлана Мовчан."Общественное движения "Мир Луганщине" уделяет особое внимание семьям погибших за свободу и независимость ЛНР военнослужащих, а также мирным жителям, получившим ранения и увечья от рук украинских карателей. Помнить этих людей – наш долг, заботиться о них – святая обязанность", - отметила Гречишкина."Помощь от проекта "Волонтер" мы получаем не впервые. Мы благодарны общественному движению "Мир Луганщине" за внимание к нам – семьям, потерявшим родных. Продуктовый набор содержит все то, за чем каждый из нас ходит в магазин", - сказала вдова погибшего ополченца Светлана Епишова.Ранее активисты "Волонтера" передали помощь защитникам ЛНР и их семьям из Свердловска и Первомайска, Перевальского района, Луганска, Алчевска и Краснодона.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.28 февраля — Луганск