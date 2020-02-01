Движение "Мир Луганщине" запустило интернет-акцию "Наша Русская весна"

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" запустило интернет-акцию "Наша Русская весна", в рамках которой до 12 мая будет публиковать в социальной сети информацию о предпосылках и важных событиях весны 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Активисты общественного движения "Мир Луганщине" в своей группе в социальной сети "ВКонтакте" в преддверии (годовщины начала - примечание ЛИЦ) Русской весны запустили интернет-акцию "Наша Русская весна", - говорится в сообщении.С 21 февраля в группе движения публиковались причины и предпосылки Русской весны, а до 12 мая – Дня Республики – будет размещаться информация и видео о значимых датах того периода.Найти публикации в группе "Мира Луганщине" в соцсети можно по хештегу #НашаРусскаяВесна"Весенние дни 2014 года вписаны в историю, мы хотим прожить их снова, потому что они являются очень важной частью жизни каждого жителя Луганской Народной Республики. Русская весна поставила такую точку, после которой началась не новая глава, а новая книга. Книга истории новых государств, которые по сей день борются за счастливую жизнь", - отметили в ОД "Мир Луганщине".Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.Напомним, 11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине - 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.Государственный праздник – День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается 12 мая. День Республики - праздничный и нерабочий.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.28 февраля — Луганск