Акция "День патриотического кино" начнется в кинотеатрах Луганска и Алчевска 3 марта

Акция "День патриотического кино", в рамках которой состоятся бесплатные показы российских художественных фильмов о событиях Великой Отечественной войны, 3 марта начнется в кинотеатрах Луганска и Алчевска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, которое выступило организатором акции.

"Мероприятие приурочено к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проводится с целью воспитания чувства гражданственности и патриотизма, уважения к истории своего народа, почитания памяти погибших", – говорится в сообщении.

В МКСМ отметили, что акция "День патриотического кино" будет проводиться в течение юбилейного 2020 года. В ее рамках в кинотеатрах Луганска, Алчевска, Свердловска и Красного Луча ежемесячно будут организовываться бесплатные сеансы с показом кинофильмов патриотической направленности.

"3 марта акция стартует в столичных кинотеатрах "Русь" и "Мир", а также в кинотеатре "Русь" Алчевска. Зрителям будут предложены российские кинофильмы "Крик тишины", "Спасти Ленинград" и "Т-34", – проинформировали в пресс-службе.

"Фильм "Крик тишины" можно будет увидеть во всех кинотеатрах в 9.00, показ картины "Спасти Ленинград" пройдет в 11.00, а "Т-34" – в 13.00", – уточнили в Министерстве.

Столичный кинотеатр "Русь" располагается по адресу: Луганск, улица Оборонная, 4-к. Кинотеатр "Мир" находится по адресу: Луганск, квартал Комарова, 33-а.

Посетить кинотеатр "Русь" в Алчевске можно по адресу: улица Гмыри, 55.

Ранее министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что реализация проекта "День патриотического кино" начнется в марте и продлится до конца юбилейного 2020 года.

Напомним, что первый бесплатный показ кинофильма в рамках творческой благотворительной акции "День патриотического кино" прошел 28 октября 2019 года в луганском кинотеатре "Русь".

28 февраля — Луганск