Сильный туман ожидается в Республике вечером 28 февраля

Сильный туман ожидается местами в Республике вечером 28 февраля и ночью 29 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Вечером 28 февраля с сохранением ночью 29 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

28 февраля — Луганск