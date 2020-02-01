ОД "Мир Луганщине" приглашает 1 марта на "Русскую пробежку" к годовщине Русской весны

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" приглашает жителей ЛНР 1 марта принять участие в "Русской пробежке", посвященной шестой годовщине начала Русской весны. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Русская пробежка", приуроченная к шестой годовщине начала "Русской весны" состоится. Организаторы пробежки – проект "Мы помним!" общественного движения "Мир Луганщине" – приглашают всех жителей и гостей Луганска принять участие", - говорится в сообщении.В проекте "Мы помним!" отметили, что "Русская пробежка" является традиционным мероприятием, которое проводится в значимые для жителей Республики даты.участников пробежки начнется, после разминкизапланированУчастники мероприятия пробегут по улицам Оборонная и Коцюбинского, финиширует колонна в сквере имени Героев "Молодой гвардии", где состоятся "Братские игры".Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.28 февраля — Луганск