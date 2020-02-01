Представитель ОП ЛНР и активисты РФ в рамках автопробега посетили крупные города России (ФОТО)

Член комиссии по социальной политике и благотворительности Общественной палаты (ОП) ЛНР Олег Скакун и активисты РФ в рамках автопробега "Святая Русь" посетили крупные и исторически значимые города Российской Федерации. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе ОП Республики.За три с половиной месяца участники пробега посетили Керчь, Симферополь, Севастополь, Анапу, Краснодар, Ставрополь, Грозный, Владивосток, Волгоград, Тамбов, Рязань, Тулу, Калугу, Москву, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Казань, Самару, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Якутск и Магадан."В общей сумме мы проехали более 80 тысяч километров. Подобные мероприятия являются неотъемлемой частью патриотического и духовного развития православного общества, потому что территория Донбасса исторически связана с Россией, имеет общие корни и общую религию",- отметил член ОП ЛНР.В ходе автопробега Скакун встретился с представителями Общественных палат шести субъектов Российской Федерации."Для меня одной из основных задач автопробега было наладить неофициальное сотрудничество с представителями аналогичных органов Российской Федерации. Я встретился с представителями Общественных палат Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской и Магаданской области, а также палатами Чеченской и Бурятской Республик. Наши коллеги выразили заинтересованность в более близком сотрудничестве и выстраивании тесных и взаимовыгодных отношений", - рассказал он.Автопробег "Святая Русь" был приурочен к началу подготовки празднования 600-летия явления Годеновского креста. Участники мероприятия планируют продолжить пробег по Чукотке, Камчатке и Владивостоку, после чего проехать через Китай к Благовещенску и Чите, в том числе побывав в местах русской эмиграции.28 февраля — Луганск