Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет "взять" Одессу

"Но мы должны строить такую вЂ‹вЂ‹стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу", — цитирует слова Тарасова "Укринформ".

"Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли", — добавил он.

Фото: Корвет «Гетман Сагайдачный» / © Денис Петров/РИА НовостиУ Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов, передает РИА Новости.По его мнению, российские десантники не возьмут Одессу.Тарасов считает, что Украине необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.При этом военный признал, что ВМС страны не смогут достичь паритета с российским флотом на море.В настоящее время в украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводных лодок у Киева нет. Украина в качестве помощи получает списанные военные катера от западных стран, главным образом из США.Ранее главком ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.Обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск Черноморского флота началось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Были возрождены и сформированы заново некоторые части и соединения, начался процесс модернизации флота.Сейчас в его составе — дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская авиация. В прошлом году флот пополнили пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. В этом году запланирована поставка еще 16 кораблей и судов обеспечения.