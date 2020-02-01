Луганская библиотека для детей в рамках акции получила книги от коллег из Подмосковья (ФОТО)

Луганская библиотека для детей (ЛБД) в рамках IV общероссийской акции "Дарите книги с любовью" получила литературу от коллег из центральной детской библиотеки имени Антона Чехова Истры Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры."В рамках международного сотрудничества Луганская библиотека для детей приняла участие в IV общероссийской акции "Дарите книги с любовью" и получила литературу для маленьких читателей Луганска от детского отдела центральной детской библиотеки имени Чехова подмосковной Истры", – говорится в сообщении.В библиотеке отметили, что акция, посвященная Международному дню дарения книг, проходила с 10 по 16 февраля при участии Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя" при поддержке Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Москвы."В этом году участниками акции стали более 3200 библиотек, книжных магазинов и школ из 80 субъектов Российской Федерации", – отметили в ЛБД.В учреждении культуры добавили, что, помимо изданий, переданных российскими коллегами, столичная библиотека для детей получила книги от жителей Луганска."185 книг, подаренных луганчанами, скоро займут свое место на полках", – уточнили в библиотеке."Выражаем огромную благодарность и признательность нашим российским коллегам и неравнодушным землякам", – подчеркнули в ЛБД.Ранее столичная библиотека для детей приглашала жителей Луганска принять участие в акции "Дарите книги с любовью", посвященной Международному дню дарения книг.28 февраля — Луганск