В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"

"Сообщаем вам, что 15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона Луганской Народной Республики от 24.04.2015 № 17-II "О военном положении"... применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. следственным отделом МГЮ Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч. 2 п. "в", – говорится в ответном письме главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова на запрос агентства.

"Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин", - говорится в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня".

Фото: © РИА НовостиМинистерство безопасности Луганской Народной Республики задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса, передает Радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.В отношении стрингера заведено дело по статье о возбуждении ненависти. В МИА "Россия сегодня" заявили, что рассчитывают получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения дела, а также считают неприемлемым столь долгий срок задержания без объяснений.Отмечается, что за данный пункт в этой статье грозит наказание от штрафа в размере 100 МРОТ до лишения свободы на пять лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные, исправительные или принудительные работы от одного года до пяти лет.При этом на большинство вопросов МИА "Россия сегодня" о местонахождении внештатного корреспондента, его правовом статусе после задержания, наличии или отсутствии уголовного или административного дела в его отношении, возможности адвокатского доступа, а также о сути предъявляемых ему претензий ответа получено не было.Агентство намерено получить от ЛНР разъяснения относительно задержания внештатного корреспондента.Ромас в качестве внештатного фотокорреспондента оказывал услуги МИА "Россия сегодня" более года, при этом он сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, однако его аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при Народной милиции ЛНР истекла в феврале.